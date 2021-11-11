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Son dakika haber! Ormanda kaybolduğunu ihbar etti, ekipler alarma geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Ormanda kaybolduğunu ihbar etti, ekipler alarma geçti Sivas'ta genç bir kadın 112'yi arayarak ormanda kaybolduğu ihbarında bulundu.

SİVAS (İHA) - Ormanda kaybolduğunu ihbar etti, ekipler alarma geçti

SİVAS - Sivas'ta genç bir kadın 112'yi arayarak ormanda kaybolduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine alarma geçen ekipler genç kadını aramaya başladı.

Sivas'ta saat 21.45'te 112'yi arayan genç bir kadın, Kardaşlar Ormanı'nda kaybolduğu ihbarında bulundu. İsminin E.Y. olduğunu söyleyen genç kadın, ormanda yolunu kaybettiğini ve çok üşüdüğünü belirterek yardım istedi. İhbar üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri ormanda arama çalışması başlattı.

Son dakika haber! Ormanda kaybolduğunu ihbar etti, ekipler alarma geçti

Son dakika haber! Ormanda kaybolduğunu ihbar etti, ekipler alarma geçti

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