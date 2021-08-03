Orman yangınlarıyla mücadeleye insansız hava aracı desteği

Orman yangınlarıyla mücadeleye insansız hava aracı desteğiORMAN yangınları ile mücadelede, insansız hava araçları (İHA) da etkin olarak kullanılıyor.

Orman yangınlarıyla mücadeleye insansız hava aracı desteği

ORMAN yangınları ile mücadelede, insansız hava araçları (İHA) da etkin olarak kullanılıyor. İHA'lardan elde edilen görüntülerle alevlere nokta atışı müdahele yapılıyor.

Türkiye'nin farklı illerinde çıkan, çoğu kontrol altına alınan orman yangınlarıyla mücadelede İHA'lar da kullanılıyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde bulunan İHA'lar; orman yangınlarının genel gidişatının görülmesi, ısı noktalarının tespiti ve müdahale yerlerinin belirlenmesi açısından önemli rol oynuyor. Geniş gözetleme yapılarak, yangının boyutu daha hızlı tespit edilirken, söndürme sırasında bu araçlardan elde edilen bilgilerle nokta atışı müdahale yapılıyor.OGM'nin Twitter'daki hesabından İHA'ların kaydettiği görüntüler paylaşıldı. Açıklamada ise "Canlı yayının en etkilisi İHA'lar gökyüzünde. 9 adet İHA ile yangınları takip ederek yangınla mücadele uzmanı orman mühendislerimize anlık veri sağlıyoruz. Ekiplerimiz, yangına nereden ve nasıl müdahale edileceğini yönetim merkezlerimizde değerlendirerek müdahalede bulunuyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı