Son dakika haberi! Orman yangınlarıyla mücadelede uçaklar da önemli rol üstleniyor (5)

Son dakika haberi... Antalya Havalimanı üzerinde gün doğumunun izlenmesi Antalya Havalimanı apronunda bekleyen yangın söndürme uçakları ve yolcu uçakları Pistteki Ukrayna ve Rusya'ya ait yangın söndürme uçakları ve hazırlıklar Uçakların ve helikopterlerin havalanması DHMİ Kaza Yangın İstasyonu birimi ANTALYA...