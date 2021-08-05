Son dakika haberi! Orman yangınlarıyla mücadelede uçaklar da önemli rol üstleniyor (5)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Orman yangınlarıyla mücadelede uçaklar da önemli rol üstleniyor (5)

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Antalya Havalimanı üzerinde gün doğumunun izlenmesi Antalya Havalimanı apronunda bekleyen yangın söndürme uçakları ve yolcu uçakları Pistteki Ukrayna ve Rusya'ya ait yangın söndürme uçakları ve hazırlıklar Uçakların ve helikopterlerin havalanması DHMİ Kaza Yangın İstasyonu birimi ANTALYA...

Antalya Havalimanı üzerinde gün doğumunun izlenmesi

Antalya Havalimanı apronunda bekleyen yangın söndürme uçakları ve yolcu uçakları

Pistteki Ukrayna ve Rusya'ya ait yangın söndürme uçakları ve hazırlıklar

Uçakların ve helikopterlerin havalanması

DHMİ Kaza Yangın İstasyonu birimi ANTALYA - Antalya'daki orman yangınlarıyla mücadeleye, uçaklar da önemli katkı sağlıyor. Söndürme çalışmalarında Rusya'dan gelen 3 adet İlyuşin İl-76, 4 motorlu ve Ukrayna Acil Durum Devlet Servisine ait AN-32 P tipi uçaklar da görev yapıyor.

Son dakika haberi! Orman yangınlarıyla mücadelede uçaklar da önemli rol üstleniyor (5)
Son dakika haberi! Orman yangınlarıyla mücadelede uçaklar da önemli rol üstleniyor (5)
Son dakika haberi! Orman yangınlarıyla mücadelede uçaklar da önemli rol üstleniyor (5)
Son dakika haberi! Orman yangınlarıyla mücadelede uçaklar da önemli rol üstleniyor (5)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Tek şehir iki ayrı manzara! Bir yanda yangın, diğer tarafta denize girenler
Tek şehir iki ayrı manzara! Bir yanda yangın, diğer tarafta denize girenler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Antalya'daki yangın bölgelerini ziyaret etti Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Antalya'daki yangın bölgelerini ziyaret etti Açıklaması
Antalya'da devam eden yangın 1500 yılkı atının yaşam alanı olan Eynif Ovası'nı da sardı
Antalya'da devam eden yangın 1500 yılkı atının yaşam alanı olan Eynif Ovası'nı da sardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Tanju Özcan Meral Akşener Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Onur Akay İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Mesut Özil Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Orman yangınlarıyla mücadelede uçaklar da önemli rol üstleniyor (5) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 08:02:28. #1.15#

title