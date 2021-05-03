Son Dakika | Orman yangınlarıyla mücadelede İHA sayısı artırılıyor

Son dakika haberler: ORMAN Genel Müdürlüğü, geçen yıl orman yangınlarını tespitte ilk kez kullandığı İnsansız Hava Aracı (İHA) sayısını bu yıl 4'e çıkarıyor.

ORMAN Genel Müdürlüğü, geçen yıl orman yangınlarını tespitte ilk kez kullandığı İnsansız Hava Aracı (İHA) sayısını bu yıl 4'e çıkarıyor. Ayrıca bu yıl yangın alanından tahliye ve eşya taşımada 4 insansız helikopter ile 10 ton su kapasiteli yangın söndürme tankı ilk kez kullanılacak. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman yangınlarında dünyadaki en yeni teknolojiyi kullanacaklarını söyledi.

Orman Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarını erken tespit edip, hızlı müdahale edilmesini sağlamak amacıyla ilk kez İHA kullandı. İHA ile geçen yıl 234 orman yangını erken tespit edildi. Avrupa'da ilk kez kullanılan bu yöntemde İHA'dan alınan anlık bilgiler sayesinde erken müdahale edilen yangınlar, büyümeden söndürüldü. Elde edilen bu başarı sonrası İHA sayısının 4'e çıkarılmasına karar verildi. Ayrıca bu yıl olası yangınlarda insansız helikopter, tank gibi yeni teknolojik cihazlar da kullanılacak.

'İHA SAYIMIZI 4'E ÇIKARMAYA KARAR VERDİK'Orman Yangın Yönetim Merkezi'nde DHA'ya konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman yangınları ile mücadelede en önemli gücün yetişmiş insan kaynağı olduğunu; ancak dünyadaki en yeni teknolojiyi de kullandıklarını söyledi. Karacabey, 2020 yılında Avrupa'da ilk defa orman yangınlarının gözetlenmesinde ve yönetiminde İHA kullandıklarını belirterek, "Geçen yıl 234 tane orman yangınını bu İHA sayesinde tespit ettik. Burada aldığımız anlık bilgiler sayesinde daha erken müdahale ederek aslında birçok yangının büyümeden söndürülmesini sağladık. Büyük felaketleri de ortadan kaldırmış olduk. Aldığımız bu verim neticesinde bu yıl İHA sayımızı 4'e çıkarmaya karar verdik. Bu yıl 4 adet İHA'nın yanında 2 tane insansız hava aracı da diyebileceğimiz diğer küçük VTOL (Dikey Kalkış ve İniş) kullanacağız" dedi.'İNSANSIZ HELİKOPTER KULLANACAĞIZ'Karacabey, ayrıca 4 adet insansız helikopter kullanacaklarını kaydederek, "Orman yangınlarının gözetlenmesinde ve orman yangınları sırasında küçük çaplı eşya, erzak taşınmasında kullanmak üzere 4 tane insansız helikopteri de bu yıl ilk defa kullanmış olacağız. Ayrıca yine ilk defa kullanmayı planladığımız yangın söndürme tankı olacak. En az 10 ton su kapasiteli kendi yolunu açarak ilerleyebilecek paletli, insansız içinde insan olmadan uzaktan kumanda edilebilecek ve orman yangınlarına müdahale edilebildiği gibi orman içerisindeki personelin yangın dışarısına çıkarılmasını sağlayacak bir tankı da bu yıl inşallah kullanmış olacağız" diye konuştu.'GÖRÜNTÜLER YANGIN YÖNETİM ARACINA AKACAK'Karacabey, bu yıl ilk defa hava araçlarından anlık olarak alacakları görüntülerin yangın yönetim merkezine, aynı zamanda yangın mahallindeki yangın yönetim aracına anlık olarak akabilecek verileri kullanmak üzere 2 ayrı programı da hayata geçireceklerini belirtti. Karacabey, "Yangın mahallindeki araçları bilgisayar üzerinden kendilerine hedef, konum göstererek ayrıca irtibata geçmeye gerek kalmadan görev mahalline anlık sevk edebileceğimiz 'araç sevk sistemi'ni hayata geçiriyoruz. Ayrıca cep telefonları ile telsiz sistemini örtüştürebildiğimiz bir ' haber leşme sistemi'ni de bu yıl ilk defa hayata geçirmiş olacağız. Orman yangınları sarp arazilerde, orman derinliklerinde meydana geldiğinde burada zaman zaman iletişimde problemler yaşanabiliyor. Bu da yangını iyi sevk ve idaresinde size engel çıkarabiliyor. Telefon ve telsiz sistemini birbiriyle örtüştürdüğümüz takdirde iletişimde problem yaşamayacağız. Bu bize yangın mahallinde çok daha başarılı sonuçlar elde etmemizi sağlayacak" dedi. KIBRIS ORMANLARI DA İZLENECEKKaracabey, İHA'lar ile Çanakkale'den Hatay'a kadar olan 'yangına hassas' olarak ifade edilen ormanların yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ormanlarını da anlık olarak izleyebileceklerini belirterek, "Oradaki yangınlara da burada destek olmuş olacağız" diye konuştu. Karacabey ayrıca, yanan orman alanlarını derhal ağaçlandırdıklarını belirtti.'YANGINLARA KARŞI HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK'Karacabey, orman yangınlarına karşı kendi tedbirlerini aldıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Şu anda ülkemizde 776 adet kulemizde teknolojik cihazlarla ormanlarımız gözetleniyor. Ayrıca bin 776 noktada konuşlanmış yaklaşık 21 bin personelimiz yangının çıkmaması için çıktıysa da kısa sürede söndürülmesi için görev başında. 4 bin 300 kara aracı, 3 adet yangın söndürme uçağı, 30 adet helikopter, 6 yönetim helikopteri ile yangınlara karşı hazırlıklarımızı yaptık. Ümit ediyoruz ki, bu araçları kullanmaya ihtiyaç kalmasın. Bunun için vatandaşlarımızın özellikle hassasiyet göstermelerini kendilerinden rica ediyoruz."

Karacabey ayrıca 177 numaralı Yangın İhbar Hattı'nın Türkiye'deki tüm çağrı merkezlerinin birleştirilmesi sonucunda '112' olduğunu, vatandaşların ormanlık alanda bir yangın veya duman gördüklerinde 112 numaralı ihbar hattına ihbarda bulunmalarının faydalı olacağını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gizem KARADAĞ