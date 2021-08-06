Son dakika haberi! Orman yangınlarının külleri Tekirdağ'a kadar ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Orman yangınlarının külleri Tekirdağ'a kadar ulaştı

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Orman yangınlarının külleri Tekirdağ'a kadar ulaştı Orman yangınlarından gökyüzüne çıkan küller rüzgarın etkisiyle Tekirdağ'a kadar ulaştı.

Orman yangınlarının külleri Tekirdağ'a kadar ulaştı

TEKİRDAĞ - Orman yangınlarından gökyüzüne çıkan küller rüzgarın etkisiyle Tekirdağ'a kadar ulaştı.

Tekirdağ'da sabah saatlerinden bu yana gökyüzünün puslu olması merak konusu olurken, aynı zamanda şehirde gökyüzünden kül yağdı. Yanan ormanlardan gökyüzüne çıktıktan sonra yağan küller araçların, masaların ve sahilde oturan vatandaşların kıyafetlerinde biriktiği gözlenirken, yağan külün ise orman yangınlarından geldiği düşünülüyor.

Uzmanlardan yapılan açıklamada ise rüzgarların Güneyden Kuzeye doğru esmesi sebebiyle şehirde yağan küllerin Yunanistan'daki orman yangınları bölgesinden geldiği düşünülüyor.

Son dakika haberi! Orman yangınlarının külleri Tekirdağ'a kadar ulaştı
Son dakika haberi! Orman yangınlarının külleri Tekirdağ'a kadar ulaştı
Son dakika haberi! Orman yangınlarının külleri Tekirdağ'a kadar ulaştı
Son dakika haberi! Orman yangınlarının külleri Tekirdağ'a kadar ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Burak Özçivit İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Aytaç Kara Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Orman yangınlarının külleri Tekirdağ'a kadar ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 19:12:25. #1.16#

title