Son dakika haberi! Orman yangınlarında gönüllü mücadele eden kadınlar Anıtkabir'i ziyaret etti
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Son dakika haberi! Orman yangınlarında gönüllü mücadele eden kadınlar Anıtkabir'i ziyaret etti

Son dakika haberi! Orman yangınlarında gönüllü mücadele eden kadınlar Anıtkabir'i ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Dalyan Otelciler Derneği, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Marmaris, Fethiye, Köyceğiz, Ortaca ve Seydikemer'de orman yangınlarında gönüllü mücadele eden 30 kadın ve yangında şehit olan Şahin Akdemir'in ailesini Anıtkabir'e götürdü.

Dalyan Otelciler Derneği, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Marmaris, Fethiye, Köyceğiz, Ortaca ve Seydikemer'de orman yangınlarında gönüllü mücadele eden 30 kadın ve yangında şehit olan Şahin Akdemir'in ailesini Anıtkabir'e götürdü.

Anıtkabir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna çıkan kadınlar, ellerindeki çiçekleri mozoleye bıraktı.

Atatürk ve Kurtuluş Savaşı müzelerini gezen kafile, ardından Cumhuriyetin ilan edildiği ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi binasını ziyaret etti.

Organizasyonu düzenleyen Dalyan Otelciler Derneği Başkanı Ali Mürşit Yağmur, AA muhabirine, Muğla'daki orman yangınlarında gönüllülerin özellikle bölgede yaşayan kadınların büyük bir özveriyle mücadele ettiğini söyledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında kendilerinin de ormanlar için mücadele eden kadınlara bir sürpriz yaptığını belirten Yağmur, ""Muğla'daki orman yangınlarında gönüllü mücadele eden kadınları bu önemli günde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna getirmekten dolayı büyük bir onur ve mutluluk duyduk." dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangında su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir de ilk defa Anıtkabir'e geldiğini ve büyük bir gurur duyduğunu söyledi.

Oğlunun vatanı için, ormanlar için hayatını kaybettiğini anlatan Akdemir, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan uğruna canlarını veren, tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." diye konuştu.

Köyceğiz'deki orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan ve arazöz hortumu taşıdığı sırada çekilen fotoğrafı ile sosyal medyada büyük beğeni toplayan Merve Koçyiğit ise Anıtkabir'i görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

30 kadınla ziyareti gerçekleştirdiklerini anlatan Koçyiğit," Ankara'ya ilk defa geldim. Atatürk ve Kurtuluş Savaşı müzelerinin büyüleyici atmosferinden çok etkilendim." diye konuştu.

Kadınlar ziyaretlerin ardından Muğla'ya uçakla dönüş yaptı.

Son dakika haberi! Orman yangınlarında gönüllü mücadele eden kadınlar Anıtkabir'i ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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