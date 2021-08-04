Orman yangınlarına uçaklarla müdahale ediliyor (2)
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Orman yangınlarına uçaklarla müdahale ediliyor (2)

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Ukrayna'ya ait yangın söndürme uçağının havalanması Uçak içi personel Yanan ormanlık alanı Uçağın müdahalesi Antalya Havalimanındaki Rusya'ya ait yangın söndürme uçakları ANTALYA - Antalya'daki orman yangınlarına uçaklarla müdahale ediliyor.

Ukrayna'ya ait yangın söndürme uçağının havalanması

Uçak içi personel

Yanan ormanlık alanı

Uçağın müdahalesi

Antalya Havalimanındaki Rusya'ya ait yangın söndürme uçakları ANTALYA - Antalya'daki orman yangınlarına uçaklarla müdahale ediliyor. (2)

Orman yangınlarına uçaklarla müdahale ediliyor (2)
Orman yangınlarına uçaklarla müdahale ediliyor (2)
Orman yangınlarına uçaklarla müdahale ediliyor (2)
Orman yangınlarına uçaklarla müdahale ediliyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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