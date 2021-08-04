Orman yangınlarına uçaklarla müdahale ediliyor (2)
Ukrayna'ya ait yangın söndürme uçağının havalanması Uçak içi personel Yanan ormanlık alanı Uçağın müdahalesi Antalya Havalimanındaki Rusya'ya ait yangın söndürme uçakları ANTALYA - Antalya'daki orman yangınlarına uçaklarla müdahale ediliyor.
Ukrayna'ya ait yangın söndürme uçağının havalanması
Uçak içi personel
Yanan ormanlık alanı
Uçağın müdahalesi
Antalya Havalimanındaki Rusya'ya ait yangın söndürme uçakları ANTALYA - Antalya'daki orman yangınlarına uçaklarla müdahale ediliyor. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden