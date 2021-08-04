Son dakika haberi! Orman yangınları turizmle ilgili sivil toplum kuruluşlarının da gündeminde
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Son dakika haberi! Orman yangınları turizmle ilgili sivil toplum kuruluşlarının da gündeminde

Son dakika haberi! Orman yangınları turizmle ilgili sivil toplum kuruluşlarının da gündeminde
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Turizmle ilgili önde gelen sivil toplum kuruluşlarının başkanları, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki orman yangınları sonrasında ülkenin yeniden yeşillendirilmesi için atılacak her adıma destek vereceklerini bildirdi.

Turizmle ilgili önde gelen sivil toplum kuruluşlarının başkanları, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki orman yangınları sonrasında ülkenin yeniden yeşillendirilmesi için atılacak her adıma destek vereceklerini bildirdi.

Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneğinden (ATİD) yapılan yazılı açıklamada, turizme ilişkin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının, süren orman yangınlarına ilişkin görüşleri paylaşıldı.

ATİD Başkanı Birol Akman, yangınlar başlar başlamaz gerçekleştirilen fidan bağışlarını anımsattı.

Söz konusu bağışların ülke insanının zor günlerde dayanışma ve yardımlaşma içerisinde olduğunu gösterdiğini ifade eden Akman, "Turizm sektöründeki kurum ve kuruluşların katkıları ve oluşturacağı bilinç de çok önemli. Bu anlamda ATİD olarak elimizden gelen her türlü yardıma hazırız, daha yeşil bir gelecek için ülkemize katkı sağlayacak her projeyi destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna da Orman Genel Müdürlüğü, Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı (OGEMVAK) ve turizm alanında örgütlenmiş 17 sivil toplum kuruluşunun ortaklığında hayata geçirilen "Turizm Ormanı" projesine destek verdiklerini aktardı.

Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Suat Tural turist rehberleri olarak ülkenin doğal, tarihi, kültürel zenginliklerine aşkla bağlı olduklarına işaret ederek, "Elimizden geldiğince ülkemizin doğal zenginliklerini korumak ve artırabilmek adına paydaşı da olduğumuz Turizm Ormanı projesine bütün delegelerimiz adına fidan bağışında bulunduk." ifadesini kullandı.

"Turist sayısında düşüşler olacaktır"

Türkiye Küçük Oteller Derneği (TÜRKODER) Başkanı Ertan Ustaoğlu güzel giden sezonun ortasında böyle felaketlerin meydana gelmesinin son derece moral bozucu olduğunu ve devam eden yangınların yerli ve yabancı turistleri korkuttuğunu belirtti.

Ustaoğlu, "Artık sezonu düşünmeyi bıraktık. Heba olan ormanlarımıza, telef olan hayvanlarımıza, evleri ve tesisleri yanan vatandaşlarımıza çok büyük üzüntü duyuyoruz. En kısa zamanda bu felaketin bitmesini, biraz olsun yüzlerin gülmesini temenni ediyoruz." görüşünü paylaştı.

Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık da iklim değişikliği ve kuraklığın çok ciddi bir sorun olduğunu, hem dünyanın hem de ülkenin geleceğine kalıcı bir miras bırakmak için üretilen her projeye katkıda bulunacaklarını vurguladı.

Deniz Memelileri ve Yunus Parkları Derneği Başkanı Halil Cenk Gökalp ise önceliğin yangınların bir an önce kontrol altına alınması olduğuna dikkati çekerek, ardından kaybedilen orman alanlarının yerine konulması için çalışmalara başlanması ve orman yangınlarıyla ilgili alınan ya da alınmayan önemlerin sorgulanması gerektiğini ifade etti.

İş İnsanları Platformu Başkanı Avukat Emre Kılıçarslan da yangın da dahil olmak üzere yaşanan çevresel sorunların tarih boyunca hiç olmadığı kadar yoğun yaşandığını belirterek, "Alınacak önlemler küresel boyutta olmalı. Tüm insanlar, şirketler ve devletlerin sadece günümüz için değil gelecek için de acil eylem planlarını uygulamaya koyması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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