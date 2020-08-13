Son dakika haberi | Orman yangınları ile mücadele değerlendirildi
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Son dakika haberi | Orman yangınları ile mücadele değerlendirildi

Son dakika gündem haberine göre Bayburt'ta orman yangınları ile mücadelede alınacak tedbirler görüşüldü.

Son dakika haberi | Orman yangınları ile mücadele değerlendirildi
13.08.2020 10:57 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:01

Bayburt'ta orman yangınları ile mücadelede alınacak tedbirler görüşüldü.

Bayburt Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantıya Vali Cüneyt Epcim, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit ile ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili önceki günlerde 81 İl Valiliğine gönderdiği genelgeden bahseden Vali Epcim, artan hava sıcaklıkları nedeniyle ülke genelinde görülen yangınlara dikkat çekti. Orman yangınlarıyla mücadelede vatandaşların kamu kurumlarının yükünü paylaşması gerektiğine vurgu yapan Vali Epcim, "Özellikle yaz mevsimi ve tatil sezonu olması dolayısıyla vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde mangal, semaver veya ocak yakmaları kaynaklı olarak orman yangınlarında ülkemiz genelinde artışa rastlıyoruz. Doğal güzellik ve zenginliklerimizin başında gelen ormanlarımızın oranını artırmak, var olanları koruyup gelecek nesillere aktarmak noktasında orman yangınları ile mücadele hepimiz için öncelikli bir konu. Bu noktada orman yangınlarıyla mücadele etmek, öncesinde ise alınacak tedbirler yoluyla orman varlığımızı korumak adına bugün bir aradayız. Orman yangınlarıyla mücadele kamu kurumlarımızın olduğu kadar vatandaşlarımızın da önem vermesi ve üzerinde hassasiyetle durması gereken bir mesele. İlimizde diğer afetlere nazaran sıklıkla karşılaşmadığımız orman yangınları ve yangınla mücadele konusunda bugün kurumlarımız arası koordinasyonu görüşerek, gerekli tedbirleri alma adına adımlar atacağız. Bu kararlara ilave olarak vatandaşlarımıza da buradan bir çağrımız olacak; yaşanabilir bir Bayburt için orman yangınları konusunda lütfen duyarlı olalım. Yasaklara riayet edelim. Yaşadığımız pandemi süreci bizlere doğal yaşam alanlarının korunması ve varlığının artırılmasının ne derece önemli olduğunu açıkça gösterdi. Bu yönüyle hem bizleri hem de doğrudan dünyamızı ilgilendiren bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı davranmalarını istiyoruz." İfadelerini kullandı.

Vali Epcim'in değerlendirmelerinin ardından Orman İşletme İl Müdürü Zeynel Yalçındağ Bayburt'taki orman varlığı ve orman yangınlarına müdahale konularından katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantı Orman Yangınları ile Mücadele'ye yönelik önerilerin karara bağlanmasıyla sona erdi. - BAYBURT

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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