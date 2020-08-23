Son dakika haberi... Orman yangınında çıkan hortumun arasında kalan ormancılar o anları anlattı
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Son dakika haberi... Orman yangınında çıkan hortumun arasında kalan ormancılar o anları anlattı

Son dakika 3. sayfa haberi: Antalya'da orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında çıkan hortum sebebiyle bir anda alevlerin ortasında kalan orman görevlileri, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Son dakika haberi... Orman yangınında çıkan hortumun arasında kalan ormancılar o anları anlattı
23.08.2020 16:21 | Son Güncelleme: 23.08.2020 16:25

Antalya'da orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında çıkan hortum sebebiyle bir anda alevlerin ortasında kalan orman görevlileri, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde dün çıkan orman yangını sırasında aniden ortaya çıkan hortum söndürme ekiplerine zor anlar yaşattı. Yangının hortum sebebiyle bir anda yön değiştirmesi üzerine panikle bölgeden uzaklaşmaya çalışan görevlilerin korku dolu anları kameralar tarafından kaydedildi. Biranda alevlerle karşı karşıya kalan görevlilerden Akif Güneş, o anları anlattı. 10 yıldır bu işi yaptığını ve yangın sırasında bir anda rüzgarın şiddetli yön değiştirmesiyle alevlerin üzerlerine geldiğini söyleyen Güneş, "İlk etapta hortum değildi ama rüzgar şiddetli bir şekilde yön değiştirdi. Alevler üzerimize geldi ve oradan kaçtık. Kaçarken hortum çıktı, o esnada hortum bizi kendine çekti. Zor bela oradan kurtulduk. Aklıma her şey geldi, ölümle burun buruna kaldık. Allah'a şükür kurtulduk. Hortum sonrası çalılara tutunduk, orada yere yıkıldık" dedi.

Şaban Özkan ise, "Dün yaşanan Serik'teki yangına müdahale etmeye başladık, o esnada bir anda alevler üzerimize gelmeye başladı. Biz de o panikle bir anda kaçmaya başladık. Yangın sahasından çıkarken bir anda şiddetli bir fırtına geldi. Çam pürüleri, yapraklar, toz gözümüze geldi, görmemeye başladık, nefes alamadık. Ben zar zor bir ağaç buldum sarıldım. Çok zor anlar yaşadık. Allah kimseye yaşatmasın. Daha önce ufak tefek olaylar yaşamıştık ama böylesini ilk defa yaşadık" diye konuştu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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