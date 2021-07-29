Son dakika haberi! Orman yangınına müdahale sürüyor (3)
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Son dakika haberi! Orman yangınına müdahale sürüyor (3)

Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Osmaniye'de çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Osmaniye'de çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Merkeze bağlı Sarpınağzı köyündeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, yetkililere bilgi verdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, su tankı ve orman işçisi sevk edildi.

Havanın kararmasıyla havadan müdahale edilemeyen yangında, karadan kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın nedeniyle Sarpınağzı köyündeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Evlerinden çıkan köylüler yol kenarlarında yangına müdahaleyi izledi.

Dün akşam saatlerinde 2 noktada başlayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatılmıştı.

Son dakika haberi! Orman yangınına müdahale sürüyor (3)
Son dakika haberi! Orman yangınına müdahale sürüyor (3)
Son dakika haberi! Orman yangınına müdahale sürüyor (3)
Son dakika haberi! Orman yangınına müdahale sürüyor (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Osmaniye'de kontrol altına alınan yangınla ilgili 5 kişi gözaltında
Osmaniye'de kontrol altına alınan yangınla ilgili 5 kişi gözaltında
Osmaniye'de dün çıkan ve kontrol altına alınan Dereobası mevkisindeki orman yangınıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de dün çıkan ve kontrol altına alınan Dereobası mevkisindeki orman yangınıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
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