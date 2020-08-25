Son dakika haberi... Orman yangınına müdahale ediliyor
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Son dakika haberi... Orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika gündem haberi... Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

25.08.2020 18:10 | Son Güncelleme: 25.08.2020 18:15

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Kömürlük Mahallesi mevkisindeki ormanlık alan, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmasına helikopter de destek veriyor.

Yangının meydana geldiği ormanlık alan, yerleşim yerine yaklaşık iki kilometre uzaklıkta bulunuyor.

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Son dakika haberi... Orman yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: AA

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