SAĞLIK ÇALIŞANLARI ORMAN YANGININI SÖNDÜRDÜ
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SAĞLIK ÇALIŞANLARI ORMAN YANGININI SÖNDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde Dilovası Devlet Hastanesi'nin yanındaki ormanlık alanda çıkan yangına ilk müdahaleyi sağlık çalışanları sanayi tipi yangın söndürme tüpleriyle yaptı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde Dilovası Devlet Hastanesi'nin yanındaki ormanlık alanda çıkan yangına ilk müdahaleyi sağlık çalışanları sanayi tipi yangın söndürme tüpleriyle yaptı. Alevlere müdahale edilerek büyümesi engellenirken, olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü.

Bugün saat 15.15 sıralarında Dilovası Devlet Hastanesi yanında bulunan ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sağlık çalışanları hastanedeki sanayi tipi yangın söndürme tüplerini alarak ormana koştu. Sağlık çalışanları yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Alevlerin yayılmasına engel olunurken, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ORMAN YANGININI SÖNDÜRDÜ
SAĞLIK ÇALIŞANLARI ORMAN YANGININI SÖNDÜRDÜ
SAĞLIK ÇALIŞANLARI ORMAN YANGININI SÖNDÜRDÜ
SAĞLIK ÇALIŞANLARI ORMAN YANGININI SÖNDÜRDÜ
SAĞLIK ÇALIŞANLARI ORMAN YANGININI SÖNDÜRDÜ
SAĞLIK ÇALIŞANLARI ORMAN YANGININI SÖNDÜRDÜ
SAĞLIK ÇALIŞANLARI ORMAN YANGININI SÖNDÜRDÜ
SAĞLIK ÇALIŞANLARI ORMAN YANGININI SÖNDÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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