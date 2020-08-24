Son dakika haberi | Orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı - Drone
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Son dakika haberi | Orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı - Drone

Son dakika haberine göre Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınına havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale edilmeye tekrar başlandı.

24.08.2020 08:52 | Son Güncelleme: 24.08.2020 09:08

Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınına havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale edilmeye tekrar başlandı.

Dün öğle saatlerinde Kozan'ın Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Şu ana kadar 200 hektardan fazla ormanlık alanda zarara yol açan yangına, dün havanın kararması nedeniyle ara verilen havadan müdahale sabahın erken saatlerinde tekrar başladı.

Bölgede sorti yapan 2 yangın söndürme uçağı ve 6 yangın söndürme helikopteri, alevlerin ilerlemesini durdurmaya çalışıyor.

Adana ve çevre illerden gelen 90'dan fazla arazöz ve ekip ise karadan yangının büyümesini önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Son dakika haberi | Orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı - Drone

Kaynak: AA

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