Son dakika haberi | Orman yangını söndürüldü
Son dakika haberlerine göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
24.08.2020 18:01 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:06
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Kuşçu köyü Selavat mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Alevlere 5 arazöz, 4 itfaiye aracı ve 2 yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildi.
Söndürülen yangında yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Soğutma çalışmaları sürüyor.
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Kaynak: AA