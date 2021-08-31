Son dakika haberi: Orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Son dakika haberler: Çıkan orman yangını Yanan alanlar Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi İş makinelerinin çalışması Yanan alana yakın bir yerde bulunan kaplumbağanın güvenli alana taşınması Manisa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı MANİSA - Manisa'nın Kula İlçesinde makilik...
Çıkan orman yangını
Yanan alanlar
Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi
İş makinelerinin çalışması
Yanan alana yakın bir yerde bulunan kaplumbağanın güvenli alana taşınması
Manisa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
MANİSA - Manisa'nın Kula İlçesinde makilik alanda başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak