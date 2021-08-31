Son dakika haberi: Orman yangını kısmen kontrol altına alındı
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Son dakika haberi: Orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Çıkan orman yangını Yanan alanlar Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi İş makinelerinin çalışması Yanan alana yakın bir yerde bulunan kaplumbağanın güvenli alana taşınması Manisa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı MANİSA - Manisa'nın Kula İlçesinde makilik...

Çıkan orman yangını

Yanan alanlar

Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi

İş makinelerinin çalışması

Yanan alana yakın bir yerde bulunan kaplumbağanın güvenli alana taşınması

Manisa'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

MANİSA - Manisa'nın Kula İlçesinde makilik alanda başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Son dakika haberi: Orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Son dakika haberi: Orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Son dakika haberi: Orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Son dakika haberi: Orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

3 TIR ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti
3 TIR ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Orman yangını kısmen kontrol altına alındı - Haberler
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