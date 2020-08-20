Son dakika haberi: Orman yangını
Son dakika gündem haberine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Tokat-Sivas kara yolu Geyras mevkisinde orman yangınına doğru giden ekipler -Ormanlık alandan yükselen alevler İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışması Soğutma çalışmaları TOKAT - Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangında 6 dönümlük alan zarar gördü.
20.08.2020 19:56 | Son Güncelleme: 20.08.2020 20:16
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Tokat-Sivas kara yolu Geyras mevkisinde orman yangınına doğru giden ekipler
-Ormanlık alandan yükselen alevler
İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışması
Soğutma çalışmaları TOKAT - Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangında 6 dönümlük alan zarar gördü.
Tokat-Sivas kara yolu Geyras mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine, Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme ekipleri 2 arazözle yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında yaklaşık 6 dönümlük alan zarar gördü.
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Kaynak: AA