Son dakika haberi: "Orman dede" yıllarca emek verip kurduğu "botanik parkta" salgından uzakta yaşıyor
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Son dakika haberi: "Orman dede" yıllarca emek verip kurduğu "botanik parkta" salgından uzakta yaşıyor

20.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:15
Son dakika haberi:

Son dakika haberi... Samsun'da 85 yaşındaki emekli öğretmen Recep Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde, yıllarca emek vererek kurduğu botanik parkta huzurlu bir yaşam sürüyor.

Samsun'da 85 yaşındaki emekli öğretmen Recep Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde, yıllarca emek vererek kurduğu botanik parkta huzurlu bir yaşam sürüyor.

Bulgaristan'ın Rodop Dağları eteğindeki bir Türk köyünde dünyaya gelen Recep Öztürk, 14 yaşında ailesiyle Türkiye'ye göç etti.

Eğitimini İzmir ve İstanbul'da sürdüren, 1962'de İngilizce öğretmeni olan Öztürk, iki yıl sonra Samsun'a atandı. Öztürk, 1982'de öğretmenlikten emekli oldu.

Öztürk, doğaya ilgisi nedeniyle 1996'da Samsun'un Atakum ilçesi Çatalçam mevkisinden satın aldığı yaklaşık 10 dönümlük arazisinde fidan yetiştirmeye başladı.

Arazinin bir kısmına 1999 yılında "Anneler Ormanı" kuran Öztürk, ayrıca oluşturduğu üretim merkezinde yetiştirdiği fidanları da Türkiye'nin farklı illerine gönderdi.

Çevresindekilerin "Orman dede" dediği Öztürk, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla arazisini "Atatürk Botanik Orman Parkı" adıyla halkın kullanımına açtı.

Öztürk, bir yılı aşkın süredir salgından uzakta, kurduğu botanik parkta yaşam sürerek 120 farklı bitki türü bulunan parkı Cumhuriyetin 100. yılına hazırlıyor.

Öztürk, AA muhabirine, 25 yıl önce satın aldığı arazinin taşlı, dikenli, kıraç bir yer olduğunu, burayı diktiği fidan ve bitkilerle yemyeşil hale getirdiğini söyledi.

Bu zaman kadar 360 bin fidanı Türkiye'nin farklı illerinde toprak ile buluşturduğu dile getiren Öztürk, "2000 yılının başında İstanbul'a 40 bin fıstık camı gönderdim. Sinop'ta, Amasya'da küçük küçük ormanlar kurduk. Buraya 1500 fidan daha dikeceğiz." dedi.

Bir iş adamı sponsorluğunda botanik parka seyir terası yapacağını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgınında insanlar dört duvar arasında sıkılırken ben botanik parkta huzur içinde vakit geçiriyorum. Neredeyse koronavirüse teşekkür edecek durumdayım. 25 bin metrekare alanda özgürce ağaçların bakımını yaptım. Çok şükür, 2 kere de aşımı oldum."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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