Son dakika haberi! Orhangazi'de seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi
22.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:30
Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobil, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobil, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi geçişinde seyreden Cemil Doğan idaresindeki 16 CUR 70 plakalı otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü, dumanı görüp aracı emniyet şeridine çekerek indi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede aracı saran alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Aracın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk