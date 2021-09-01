Son dakika haberi! Orgeneral Güler: "Afgan görevi en az hududu bekleyen semalarımızı ve mavi vatanımızı koruyan silah arkadaşlarımızınki kadar hayati ve önemliydi"
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Son dakika haberi! Orgeneral Güler: "Afgan görevi en az hududu bekleyen semalarımızı ve mavi vatanımızı koruyan silah arkadaşlarımızınki kadar hayati ve önemliydi"

Son dakika haberi! Orgeneral Güler: 'Afgan görevi en az hududu bekleyen semalarımızı ve mavi vatanımızı koruyan silah arkadaşlarımızınki kadar hayati ve önemliydi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Afganistan'da yürütülen görevle ilgili olarak, "2001-2021 yılları arasında kardeş Afgan halkının birlik ve güvenliğinin temini ile bölgede barış ve huzurun sağlanmasına yönelik icra ettiğimiz bu kutsal görev en az hududu bekleyen semalarımızı ve...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Afganistan'da yürütülen görevle ilgili olarak, "2001-2021 yılları arasında kardeş Afgan halkının birlik ve güvenliğinin temini ile bölgede barış ve huzurun sağlanmasına yönelik icra ettiğimiz bu kutsal görev en az hududu bekleyen semalarımızı ve mavi vatanımızı koruyan silah arkadaşlarımızınki kadar hayati ve önemliydi" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kayseri'de 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda düzenlenen 'Afganistan Tahliyesi Uçuş Ekipleri Karşılaşma Töreni'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Güler, "Bugün Afganistan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sağlamak maksadıyla 2002 yılından bu yana Birleşmiş Milletler, NATO ve ikili anlaşmak çerçevesinde eğitim, danışmanlık ve güvenlik desteği sağlayan, bugüne kadar bu tarihi görevi büyük bir başarı ile tamamlayan kahraman personelimize bir kez daha teşekkür etmek ve bu başarıyı adeta perçinleyen, tahliye görevini layıkıyla yerine getiren, şuanda karşımızda bulunan kahraman pilotlarımız, uçuş ekibimiz, yer destek ve uçak bakım personelimizi le bir arada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Ortak bir geçmişimiz ve tarihi, kültürel bağlarımız bulunan dost ve kardeş Afganistan'da 2002 yılından bu yana icra ettiğimiz barışı koruma görevleri asil milletimizi ve bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerini temsil mahiyetinde olduğundan, Afganistan'da bugüne kadar görev yapan tüm personelimiz için büyük bir onur ve gurur kaynağı olmuştur" ifadelerini kullandı.

Orgeneral Güler, "2001-2021 yılları arasında kardeş Afgan halkının birlik ve güvenliğinin temini ile bölgede barış ve huzurun sağlanmasına yönelik icra ettiğimiz bu kutsal görev en az hududu bekleyen semalarımızı ve mavi vatanımızı koruyan silah arkadaşlarımızınki kadar hayati ve önemliydi. Görevin sonunda icra edilen tahliye görevi Türk Silahlı Kuvvetlerinin son günlerde Hamit Karzai Havalaanı'nda oluşan zorlu ve karmaşık durumlarda dahi ne denli profesyonel ve başarılı bir şekilde görev icra ettiğinin ispatı niteliğindedir. Bunun yanında oluşan kaotik ortam sebebiyle yurda dönüş yağmak isteyen vatandaşlarımızın tahliyesini de başarıyla yönetmemiz sayesinde sizlerin kahramanlıkları ile övünen asil milletimizin sevgi ve güvenine layık olduğunuzu bir kez daha kanıtlamış oldunuz. Bu kapsamda kendinizle ne kadar gurur duysanız azdır. Sizleri seviyor ve bir o kadar da güveniyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada fedakarlık duygusu ve gayretle çalışmalarınıza devam edeceğinize, aynı azim ve kararlılıkla görevlerinizi yerinize getireceğinize ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edeceğinize inancım tamdır" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi! Orgeneral Güler: "Afgan görevi en az hududu bekleyen semalarımızı ve mavi vatanımızı koruyan silah arkadaşlarımızınki kadar hayati ve önemliydi" - Haberler
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