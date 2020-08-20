Son dakika haberi | Organları bağışlanan futbolcu Utku'nun, kaza anı görüntüleri ortaya çıktı Son dakika gündem haberi... BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde motosikletiyle geçirdiği kaza sonrası hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve organlarıyla 3 hastaya umut olan futbolcu Utku Boz'un (20) cenazesi, Altınova Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde motosikletiyle geçirdiği kaza sonrası hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve organlarıyla 3 hastaya umut olan futbolcu Utku Boz'un (20) cenazesi, Altınova Mezarlığı'nda toprağa verildi. Askerden yeni gelen ve iyi bir futbolcu olma hayaliyle yaşayan Boz'un, motosikletiyle bir otomobile çarptığı kaza anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Ayvalık'a bağlı turistik Altınova Mahallesi sahil mevkiindeki SSK Sitesi önünde kurulan pazar girişinde, 16 Ağustos günü akşam saatlerinde, otomobil ile çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Utku Boz, önce Ayvalık, ardından da Balıkesir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı. Hastanedeki yaşam mücadelesini kaybeden ve beyin ölümü gerçekleşen Boz'un organları, ailesinin aldığı kararla bağışlanmıştı. Boz'un Bursa'ya nakledilen iki böbrek ve karaciğeri 3 hastaya umut oldu.

Utku Boz'un cenazesi bugün öğle namazına müteakip Selimiye Orta Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Altınova Mezarlığı'na defnedildi. Amatör futbolcu olan Utku Boz'un askerden yaklaşık 3 ay önce geldiği ve askerden önce Altınovaspor'da defans oyuncusu olarak futbol oynadığı öğrenildi. Öte yandan Boz'un yaptığı kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza görüntülerinde, Boz'un motosikletiyle ilerlerken gece pazarının içinden ana yola aniden çıkan bir otomobile çarptığı görülüyor.- Balıkesir

Kaynak: DHA