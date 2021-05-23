Son dakika haberi: Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Fethiye'de gözaltına alındı
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Son dakika haberi: Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Fethiye'de gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile koruması, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı.

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile koruması, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Peker'in kardeşinin Kayaköy Mahallesi'ndeki kiraladığı villada kaldığını belirledi.

Atilla Peker (52) ile koruması olduğu belirtilen Yunus O, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Peker'in arabasında ve kaldığı villada yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile iki şarjör ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberi: Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Fethiye'de gözaltına alındı
Son dakika haberi: Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Fethiye'de gözaltına alındı
Son dakika haberi: Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Fethiye'de gözaltına alındı
Son dakika haberi: Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Fethiye'de gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve koruması gözaltına alındı
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve koruması gözaltına alındı
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