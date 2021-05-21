Son dakika haberi... Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde "Sahil Rüzgarı Operasyonu"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberi... Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde "Sahil Rüzgarı Operasyonu"

Son dakika haberi... Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 'Sahil Rüzgarı Operasyonu'
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda 8 ilde düzenlenen ve "Sahil Rüzgarı" adı verilen operasyonun İstanbul ayağında 21 kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda 8 ilde düzenlenen ve "Sahil Rüzgarı" adı verilen operasyonun İstanbul ayağında 21 kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul'un da arasında bulunduğu 8 ilde mafya tipi organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Sahil Rüzgarı" adı verilen operasyon kapsamında, kentte 26 adrese düzenlediği baskında, 13'ü İstanbul'un, 8'i diğer illerin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde aranan 21 zanlıyı yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 tabanca, 2 av tüfeği 120 mermi, 3 pala ve 1 kelepçe ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberi... Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 'Sahil Rüzgarı Operasyonu'
Son dakika haberi... Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 'Sahil Rüzgarı Operasyonu'
Son dakika haberi... Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 'Sahil Rüzgarı Operasyonu'
Son dakika haberi... Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 'Sahil Rüzgarı Operasyonu'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

Son dakika haberi: Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 'Sahil Rüzgarı Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberi: Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde "Sahil Rüzgarı Operasyonu" başlatıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için 'Sahil Rüzgarı...
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için "Sahil Rüzgarı...
Resmi Gazete yayımlandı! 9 üniversitede yeni fakülte ve enstitü kuruldu
Resmi Gazete yayımlandı! 9 üniversitede yeni fakülte ve enstitü kuruldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Cansu Dere Deniz Çakır Necati Şaşmaz
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde "Sahil Rüzgarı Operasyonu" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 10:27:49. #1.13#

title