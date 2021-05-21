Son dakika haberi: Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde "Sahil Rüzgarı Operasyonu" başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberi: Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde "Sahil Rüzgarı Operasyonu" başlatıldı

Son dakika haberi: Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 'Sahil Rüzgarı Operasyonu' başlatıldı
Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda 8 ilde eş zamanlı Sahil Rüzgarı Operasyonu başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda 8 ilde eş zamanlı Sahil Rüzgarı Operasyonu başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mafya tipi organize suç örgütlerinin nihai amaçlarının haksız kazanç elde ederek maddi ve manevi güce ulaşmak olduğu hatırlatıldı.

Bu doğrultuda hareket eden suç örgütlerinin sistematik bir şekilde değişik türdeki suç eylemlerini gerçekleştirerek kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları ifade edilen açıklamada, bu kapsamda, yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridindeki illerde ve turistik diğer büyükşehirleri de kapsayacak şekilde Sahil Rüzgarı Operasyonunun başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 8 ilde yaklaşık 8 ay süren çalışmalar sonucu yapılan tespitler doğrultusunda Antalya'da 32, Aydın'da 15, Balıkesir'de 25, İzmir'de 30, Mersin'de 19, Muğla'da 19, İstanbul'da 13 ve Adana'da 18 olmak üzere 171 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldığı belirtildi.

Söz konusu şüphelilerin "yağma, tehdit, tefecilik, silahla yaralama" gibi yerel olarak organize suç örgütü faaliyetlerinde bulundukları vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

Son dakika gündem: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Son dakika gündem: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için 'Sahil Rüzgarı...
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için "Sahil Rüzgarı...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Sedat Peker Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hande Erçel İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Adem Büyük Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde "Sahil Rüzgarı Operasyonu" başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 09:52:03. #1.13#

title