Son dakika haberi: Organize sanayi bölgeleri dolan Diyarbakır için yatırımcılar sıra bekliyor

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, 4'üncü organize sanayi bölgesinin de dolmasının ardından yatırımcıların yoğun yer talebinde bulunduklarını belirterek, "Gelen yatırım taleplerini karşılamak için organize sanayi bölgemizde 5'inci genişleme alanı ile ilgili çalışmalara başladık. Bunun 3 sebebi var; huzur ve güven ortamının oluşması, genç nüfus ve Diyarbakır'ın 6'ncı teşvik bölgesinde olması" dedi.

Diyarbakır, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla yatırımcıların gözdesi haline geldi. Organize sanayi bölgesinin 1'inci, 2'nci ve 3'üncü etapları dolunca 2020'de 4'üncü etap da yatırımcılara tahsis edildi. OSB'nin 4'üncü etabı, bu yılın ilk 6 ayı içinde doldu. Yatırımcıların yoğun talebi üzerine OSB'nin 5'inci etabı için çalışmalara başlandı. Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Karaloğlu, dışarıdan da çok sayıda yatırımcının Diyarbakır'a gelmek istediğini belirterek, organize sanayi bölgesinin 5'inci genişleme bölgesini hızlıca hayata geçirmeyi planladıklarını, yer talep eden sanayicileri Diyarbakır'dan boş çevirmek istemediklerini söyledi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, OSB'nin 5'inci genişleme etabı için Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Borsa Başkanı Engin Yeşil ve yatırımcı kurum müdürleriyle birlikte Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nde toplantı da gerçekleştirdi.