Son dakika haberi | Ordu'dan çaldıkları otomobille İstanbul'da yakalanan 3 çocuk adliyede (2) - Haberler
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Son dakika haberi | Ordu'dan çaldıkları otomobille İstanbul'da yakalanan 3 çocuk adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Ordu'dan çaldıkları otomobille İstanbul'da yakalanan 3 çocuk adliyede (2)

Son dakika haberlerine göre TUTUKLANDILAROrdu'da 9 gün önce galeriden otomobil çalıp, gittikleri İstanbul'da yakalanan S.Ö. (13), A.Y. (12) ve E.K. (15), emniyetteki sorgularının ardından Ordu Adliyesi'ne sevk edildi.

İSTANBUL (DHA) - TUTUKLANDILAR

Ordu'da 9 gün önce galeriden otomobil çalıp, gittikleri İstanbul'da yakalanan S.Ö. (13), A.Y. (12) ve E.K. (15), emniyetteki sorgularının ardından Ordu Adliyesi'ne sevk edildi. 8 suç kaydı bulunan E.K., 21 suç kaydı bulunan A.Y. ile 68 suç kaydı bulunan S.Ö., 'hırsızlık' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Son Dakika Haberleri

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