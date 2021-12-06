Son dakika haberi | Ordu'dan çaldıkları otomobille İstanbul'da yakalanan 3 çocuk adliyede (2)

İSTANBUL (DHA) - TUTUKLANDILAR

Ordu'da 9 gün önce galeriden otomobil çalıp, gittikleri İstanbul'da yakalanan S.Ö. (13), A.Y. (12) ve E.K. (15), emniyetteki sorgularının ardından Ordu Adliyesi'ne sevk edildi. 8 suç kaydı bulunan E.K., 21 suç kaydı bulunan A.Y. ile 68 suç kaydı bulunan S.Ö., 'hırsızlık' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Son Dakika Haberleri

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