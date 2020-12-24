Son dakika haberi... Ordu'daki DEAŞ operasyonundaki şüpheliler adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi... Ordu'daki DEAŞ operasyonundaki şüpheliler adliyeye sevk edildi

24.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:41
Son dakika haberi... Ordu'daki DEAŞ operasyonundaki şüpheliler adliyeye sevk edildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ordu'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 10 şüphelinde 3'ü adliyeye sevk edilirken, 7'si ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ordu'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 10 şüphelinde 3'ü adliyeye sevk edilirken, 7'si ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerince, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde çeşitli birimlerde görev aldığı tespit edilen Irak uyruklu şahıslara yönelik Altınordu ve Ünye ilçesinde dün şafak operasyonu gerçekleştirildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 şahıs yakalandı. Şahısların ikametinde yapılan aramalarda ise yabancı uyruklu şahıslar arasında para nakillerinin sağlanmasında kullanıldığı değerlendirilen yabancı banka pos cihazı ve yine yabancı şahıslara pasaport ile şüpheli şahıslara ait dijital malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü adliyeye sevk edilirken, 7'si ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Şüphelilerin adliyedeki sorguları sürüyor. - ORDU

Son dakika haberi... Ordu'daki DEAŞ operasyonundaki şüpheliler adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi... Ordu'daki DEAŞ operasyonundaki şüpheliler adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi... Ordu'daki DEAŞ operasyonundaki şüpheliler adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Özlem Zengin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Merve Dizdar Aslı Tandoğan İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ersun Yanal Hüseyin Göçek Mbwana Samatta
Tüm Haberler Türk Hakem Ankara İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Ordu'daki DEAŞ operasyonundaki şüpheliler adliyeye sevk edildi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 14:55:30. #1.15#
title