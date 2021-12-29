Son dakika haberi: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberi: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

ÜNYE, ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Karadeniz Sahil Yolu'nda durdurduğu araç ile içindeki 2 şüpheli üzerinde arama yaptı.

Aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ile 15 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

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