Son dakika haberi: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.
ÜNYE, ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Karadeniz Sahil Yolu'nda durdurduğu araç ile içindeki 2 şüpheli üzerinde arama yaptı.
Aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ile 15 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri
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