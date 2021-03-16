Son dakika haberi! Ordu'da uyuşturucu operasyonları: 4 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Ordu'da uyuşturucu operasyonları: 4 kişi tutuklandı

16.03.2021 17:52 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:59
Son dakika haberi! Ordu'da uyuşturucu operasyonları: 4 kişi tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ordu'da bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ordu'da bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ordu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada bin 970 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticaretinden ve uyuşturucu madde kullanmaktan ayrı ayrı adli işlem yapılan şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Öte yandan bir başka operasyon kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandılar. Ayrıca şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı da ayrı ayrı adli işlem yapıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ayşe Keşir Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Hakan Taşıyan Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Halis Özkahya Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Ordu'da uyuşturucu operasyonları: 4 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 18:02:21. #1.16#
title