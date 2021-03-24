Son dakika haberi... Ordu'da "tefeci" operasyonunda bir kişi tutuklandı
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Son dakika haberi... Ordu'da "tefeci" operasyonunda bir kişi tutuklandı

24.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:35
Son dakika haberi... Ordu'da 'tefeci' operasyonunda bir kişi tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Ordu'nun Fatsa ilçesinde tefecilik yaptığı gerekçesiyle yakalanan kişi tutuklandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde tefecilik yaptığı gerekçesiyle yakalanan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, kumar oynattığı kişileri borçlandırıp senet imzalatarak tefecilik yaptığı belirlenen Mesut B'nin ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Zanlının ev ve iş yerindeki aramada, çok sayıda senet ile alacak notlarının bulunduğu ajanda ve defterler ele geçirildi.

Kumar borcu nedeniyle senet imzalattığı kişileri 320 bin lira borçlandırdığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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