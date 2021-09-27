Son dakika haberi: Ordu'da silahlı saldırıda bir kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi: Ordu'da silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Ordu'da silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Ordu'nun Altınordu ilçesinde tabancayla vurulan kişi yaralandı.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde tabancayla vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şarkiye Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen Baturalp Saraçoğlu'na otelin önünden geçtiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla ateş edildi.

Saldırıda yaralanan Saraçoğlu, ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri
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