Son dakika haberi: Ordu'da 'patpat' kazası: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Ordu'da 'patpat' kazası: 1 ölü

28.12.2020 10:58 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:03
Son dakika haberi: Ordu'da 'patpat' kazası: 1 ölü

Son dakika haberler... Ordu'nun Kumru ilçesinde meydana gelen patpat kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Kumru ilçesinde meydana gelen patpat kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde yaylaya çıkmak üzere, patpat olarak tabir edilen tarım aracı ile yola koyulan Murat Yatı'dan (65) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerinde jandarma ekipleri, yol güzergahı boyunca arama çalışması başlattı. Yolda kaza izlerine rastlayan ekipler, Yatı'nın kullandığı tarım aracının, yayla yolu Sarıçiçek mevkisinde şarampole yuvarlandığını tespit etti. Yapılan kontrollerde Murat Yatı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Murat Yatı'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Kumru Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Son dakika haberi: Ordu'da 'patpat' kazası: 1 ölü
Son dakika haberi: Ordu'da 'patpat' kazası: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Burak Özçivit Murat Dalkılıç Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ryan Babel Abdullah Avcı Halis Özkahya Bahattin Şimşek Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Adana Deprem Elazığ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Ordu'da 'patpat' kazası: 1 ölü | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 11:02:42. #1.14#
title