Son dakika haberi: Ordu'da park halindeki tır yandı Gelen son dakika haberlerine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde park halindeki tırda yangın çıktı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde park halindeki tırda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Liseler Mahallesi'nde Turgay Teyin'e ait 52 LE 386 plakalı park halindeki tırın çekici bölümü henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA