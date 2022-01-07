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Son dakika haberi: Ordu'da özel hastanede yangın paniği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan özel bir hastanede yaşanan yangın paniği itfaiye ekiplerini ve hastane personelini harekete geçirdi.

ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan özel bir hastanede yaşanan yangın paniği itfaiye ekiplerini ve hastane personelini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Tepe Sokak üzerinde bulunan özel bir hastanenin havalandırma boşluğunda kabloların kısa devre yapması sonucu dumanlar çıkmaya başladı. Dumanların çıktığını gören hastane personelleri durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri havalandırma boşluğunda incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda havalandırma boşluğunda ufak çapta maddi hasar oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(Ümit Güngör-İHA)

Son dakika haberi: Ordu'da özel hastanede yangın paniği

Son dakika haberi: Ordu'da özel hastanede yangın paniği

Son dakika haberi: Ordu'da özel hastanede yangın paniği

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