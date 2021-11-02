Son dakika haberi! Otomobilin tıra çarptığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Giresun istikametine giden Ahmet Arslan yönetimindeki 52 AD 898 plakalı otomobil, Fatsa-Ilıca Kavşağı'nda aynı yönde seyreden Cihan Döğer'in kullandığı 72 BC 137 plakalı tırın saman yüklü dorsesine çarptı.

Araçta sıkışan otomobil sürücüsü Arslan için bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Arslan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde otomobilin seyir halindeki tırın dorsesine çarptığı, durumu fark etmeyen tır sürücüsünün yoluna bir süre devam ettiği ve çevredeki vatandaşların uyarısı sonucu durduğu görülüyor.