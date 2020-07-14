Son dakika haberi! Ordu'da otomobil mısır tarlasına devrildi: 2 yaralı
Gelen son dakika haberine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
14.07.2020 12:11 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:15
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adem Baylar idaresindeki 06 ZK 107 plakalı otomobil, Bayramca Mahallesi Ünye çevre yolu Bayramca tüneli çıkışında yoldan çıkarak mısır tarlasına devrildi.
Kazada, sürücü ile eşi Fatma Baylar yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: AA