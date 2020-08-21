Son dakika haberi | Ordu'da Kovid-19 tedavisi gören muhtar hayatını kaybetti
Gelen son dakika haberine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören muhtar yaşamını yitirdi.
21.08.2020 14:09 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:29
Ordu'nun Ünye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören muhtar yaşamını yitirdi.
Yenikent Mahalle Muhtarı Enver Altun (51), 4 gün önce rahatsızlanması üzerine Ünye Devlet Hastanesi'nde Kovid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkınca tedavi altına alınan Altun, durumunun ağırlaşması üzerine Ordu'daki özel bir hastaneye sevk edildi.
Müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Altun'un cenazesi, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde muhtarı olduğu mahallede toprağa verildi.
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Kaynak: AA