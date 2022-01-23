Son dakika haberi! Ordu'da kocası tarafından öldürüldüğü değerlendirilen kadının intihar ettiği anlaşıldı - Haberler
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Son dakika haberi! Ordu'da kocası tarafından öldürüldüğü değerlendirilen kadının intihar ettiği anlaşıldı

Son dakika haberi! Ordu'da kocası tarafından öldürüldüğü değerlendirilen kadının intihar ettiği anlaşıldı
AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Ordu'nun Aybastı ilçesinde eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi, kadının intihar ettiğinin belirlenmesi üzerine serbest bırakıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ordu'nun Aybastı ilçesinde eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi, kadının intihar ettiğinin belirlenmesi üzerine serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Esenli Mahallesi'ndeki evinde, 21 Ocak Cuma gecesi silahla vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden A.Y. ve gözaltına alınan kocası M.A'dan örnekler alan polis, topladığı delilleri kriminal inceleme için Samsun'a gönderdi.

Kriminal inceleme sonucu hazırlanan raporda, M.A'nın elinde barut izine rastlanmadığı belirtilerek, solak olduğu belirlenen ve elinde barut izine rastlanan A.Y'nin intihar ettiği kaydedildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan M.A. adliyeye sevk edildi.

M.A. savcılıkça adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, İntihar, Aybastı, Ordu, Güncel, Haber

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