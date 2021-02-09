Son dakika haberi! Ordu'da karantinadaki iki mahallenin sakinlerine gıda ve hijyen desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Ordu'da karantinadaki iki mahallenin sakinlerine gıda ve hijyen desteği

09.02.2021 13:29 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:32
Son dakika haberi! Ordu'da karantinadaki iki mahallenin sakinlerine gıda ve hijyen desteği

Edinilen son dakika haberine göre Ordu Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan iki mahallede gıda ve hijyen paketi dağıttı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan iki mahallede gıda ve hijyen paketi dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantina uygulanan Fatsa ilçesi Büyükkoç ve Küçükkoç mahallelerinde 250 haneye gıda ve hijyen paketi dağıtıldı.

Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, her iki mahallenin ihtiyaçlarının karşılandığını ve karantina süresi boyunca da karşılanacağına belirtti.

Gıda ve hijyen paketi dağıtımı yaparak vatandaşların ihtiyaçlarını büyük oranda giderdiklerini vurgulayan Bilkay, şunları kaydetti:

"Mahalle muhtarlarımızla birlikte gerekli önlemleri alarak paketlerimizi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Yine bu mahallelerimize karantina süresi boyunca ihtiyaçları giderilmek üzere yardımlarımıza devam edeceğiz. Muhtarlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Gece gündüz fark etmeksizin gerektiğinde ekiplerimiz mahallerimize ulaşarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Büyükşehir Belediyesi olarak elimiz bu mahallerimizin üzerinde olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fatma Şahin Pervin Buldan Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Feyza Aktan Merve Dizdar Erol Büyükburç İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Abdullah Avcı Dorukhan Toköz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Ordu'da karantinadaki iki mahallenin sakinlerine gıda ve hijyen desteği - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 13:43:25. #1.14#
title