Son dakika haberi! Ordu'da karantinadaki iki mahallenin sakinlerine gıda ve hijyen desteği

Edinilen son dakika haberine göre Ordu Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan iki mahallede gıda ve hijyen paketi dağıttı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan iki mahallede gıda ve hijyen paketi dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantina uygulanan Fatsa ilçesi Büyükkoç ve Küçükkoç mahallelerinde 250 haneye gıda ve hijyen paketi dağıtıldı.

Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, her iki mahallenin ihtiyaçlarının karşılandığını ve karantina süresi boyunca da karşılanacağına belirtti.

Gıda ve hijyen paketi dağıtımı yaparak vatandaşların ihtiyaçlarını büyük oranda giderdiklerini vurgulayan Bilkay, şunları kaydetti:

"Mahalle muhtarlarımızla birlikte gerekli önlemleri alarak paketlerimizi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Yine bu mahallelerimize karantina süresi boyunca ihtiyaçları giderilmek üzere yardımlarımıza devam edeceğiz. Muhtarlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Gece gündüz fark etmeksizin gerektiğinde ekiplerimiz mahallerimize ulaşarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Büyükşehir Belediyesi olarak elimiz bu mahallerimizin üzerinde olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli