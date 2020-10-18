Son dakika haberi: Ordu'da kamyonun çarptığı yaya öldü
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Son dakika haberi: Ordu'da kamyonun çarptığı yaya öldü

18.10.2020 18:37 | Son Güncelleme: 18.10.2020 18:40
Son dakika haberi: Ordu'da kamyonun çarptığı yaya öldü

Son dakika haberlerine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde kaldırıma çıkan kamyonun çarptığı yaya öldü.

Ordu'nun Ünye ilçesinde kaldırıma çıkan kamyonun çarptığı yaya öldü.

Alınan bilgiye göre, Liseler Mahallesi, Akkuş- Niksar Caddesi üzerinde Mustafa Topçu yönetimindeki 52 K 5765 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak sürücüsü belirlenemeyen 58 RC 499 plakalı araca, ardından park halinde 58 AG 961 plakalı araca çarptı.

Kontrolden çıkan kamyon daha sonra kaldırımda yürüyen Cevat Ağcık'a (35) çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri yaralı Ağcık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağcık'ın cenazesi Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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