Son dakika haberi! Ordu'da inşaatın 6. katından düşen işçi öldü
Son dakika haberlerine göre Ordu'nun Altınordu ilçesinde inşaat halindeki binadan düşen işçi hayatını kaybetti.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde inşaat halindeki binadan düşen işçi hayatını kaybetti.
Şahincili Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan 22 yaşındaki Emre Sançar, dengesini kaybederek 6'ncı kattan düştü.
Ağır yaralanan Sançar, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli