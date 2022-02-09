Son dakika haberi... Ordu'da FETÖ davasında 33 sanığın yargılanması sürüyor

ORDU (AA) - Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeni il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 15'i tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıkların bazıları ile avukatlar mahkeme salonunda hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklardan öğretmenlikten ihraç C.G, bu örgütün üyesi olmadığını ileri sürerek, "Geçimimi özel derslerle sağlıyorum. Başka çocuklara da ders verdim. Örgütsel içerikli ders vermedim. Bu korkunç bir iddia." dedi.

G.A. ise daha önce bu suçtan yargılandığını belirterek, iştirak ettiği kahvaltının örgütsel içerikli olmadığını öne sürdü.

M.K. de söz konusu suçtan işlem görmüş aileleri ziyaret ettiği iddiasını reddetti.

Hayvancılıkla uğraştığını ifade eden M.K, "Bir terör örgütü üyesi değilim. Ortada bir terör örgütü varsa ki var, onun düşmanıyım. Herkese süt veriyorum. Yapılanma içerisinde değilim. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

S.K. de aynı iş yerinde çalıştıkları tutuklu S.Y'nin ödemelerle ilgilendiğini, örgüt üyesi iddiasıyla yargılanan kişilerden bir para toplamadıklarını anlattı.

Ö.Y, örgüt üyesi olmadığını ve işletmelerinde gün yapan sanıkların, kurada çıkan kişiye para verdiğini gördüğünü kaydetti.

Diğer tutuksuz yargılanan sanıklar da üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmedi.

Tutuklu 15 sanık, önceki savunmalarını yineleyerek, tahliye talebinde bulundu.

Bazı sanıklarla ilgili 4 tanığın beyanları dinlendi.

Mahkeme heyeti, tutuklu 4 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 16 Mart'a erteledi.

Operasyon ve dava süreci

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yaklaşık 6 ay süreyle yapılan iletişimin dinlenmesi, teknik araçlarla izleme ve fiziki takip faaliyetleri sonucu tespit edilen 44 şüpheliye yönelik 23 Eylül'de operasyon düzenlenmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, yeni yapılanmada mütevelli üyesi olarak tanımlanan 10 şüpheli, Gülyalı ilçesindeki bir restoranda toplantı halinde bulundukları sırada, himmet olarak aralarında topladıkları paralarla suçüstü yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında tespit edilen diğer 33 şüpheli eş zamanlı aramalarda, 1 şüpheli ise 25 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Operasyon doğrultusunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 21'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün kentteki yeni yapılanmasına yönelik 44 şüpheliden 41'i hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 3 kişi ise bu dosyadan tefrik edilmişti.

Davanın 5 Ocak'ta görülen ilk duruşmasında, tutuklu 6 sanığın tahliyesine, 8 kişinin bu dosyadan tefrik edilmesine, hazır bulunmayan 9 kişinin bir sonraki duruşmada dinlenmesine karar verilmişti.