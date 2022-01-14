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Son dakika haberi | Ordu'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi | Ordu'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
AA / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güzelyalı Mahallesi'nde bentonit ve kedi kumu üretimi yapan ve 350 personeli bulunan fabrikanın kademe bölümünde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İşçilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, vardiyada olan yaklaşık 100 işçiyi tahliye etti, bölgede çevre güvenliği aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaları yakından takip eden İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammet Ali Gökkan ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Yusuf Çınkıl, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi | Ordu'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi | Ordu'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi | Ordu'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi | Ordu'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

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AA / Hacer Öztürk - Son Dakika Haberleri

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