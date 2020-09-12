Son dakika haberi... Ordu'da bir kişi silahlı kavgada kardeşi ve kuzenini yaraladı
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Son dakika haberi... Ordu'da bir kişi silahlı kavgada kardeşi ve kuzenini yaraladı

Son dakika haberleri... Ordu'nun Altınordu ilçesinde silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Son dakika haberi... Ordu'da bir kişi silahlı kavgada kardeşi ve kuzenini yaraladı
12.09.2020 20:33 | Son Güncelleme: 12.09.2020 20:54

Ordu'nun Altınordu ilçesinde silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şirinevler Mahallesi'nde Olcay, kardeşi Nihat ve kuzeni Servet Ç, arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen olayda Olcay Ç, tabancayla kardeşi ve kuzenine ateş etti.

Yaralanan Nihat ve Servet Ç, kaldırıldıkları Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan Olcay Ç. ise polis ekiplerince yakalandı.

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Kaynak: AA

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