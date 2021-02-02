Son dakika haberi... Ordu'da bahçe duvarına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
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Son dakika haberi... Ordu'da bahçe duvarına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

02.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:12
Son dakika haberi... Ordu'da bahçe duvarına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberi: Ordu'nun Ünye ilçesinde, bahçe duvarının kırılan bölümüne sıkışan köpek yavrusunu itfaiye personeli kurtardı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, bahçe duvarının kırılan bölümüne sıkışan köpek yavrusunu itfaiye personeli kurtardı.

Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi'ndeki bir bahçe duvarının kırık bölümüne girmeye çalışan köpek burada sıkıştı.

Havlama sesini duyan sahibi, köpeğinin sıkıştığını fark ederek, kendi imkanlarıyla sorunu çözmeye çalıştı.

Sahibi, köpeği bulunduğu çıkaramayınca Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliğini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir makasıyla duvarın içindeki demiri keserek köpeğin çıkabileceği kadar alan oluşturdu.

İtfaiye personeli, bir süre uğraştıktan sonra çıkardığı köpeği sahibine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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