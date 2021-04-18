800 sokak hayvanına hizmet verilebilecek hayvan hastanesinin yüzde 60'ı tamamlandı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Hayvan Hastanesi çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Hayvan Hastanesi çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, hayvan hastanesi projesinin Karadeniz Bölgesi'nde iddiasını ortaya koyduğu belirtildi.

Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Hayvan Hastanesinin, donanımıyla bakıma muhtaç sokak hayvanlarının tedavisi ve rehabilitasyonu için açılmaya gün saydığı ifade edilen açıklamada, hayvan hastanesinin içerisinde bulunduğu kampüs alanında inşaat çalışmalarının devam ettiği, projenin yüzde 60 oranında tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, hayvan hastanesinin bölgenin en büyük ve en kapsamlı hayvan hastanesi olacağını belirtti.

Proje kapsamında 800 sokak hayvanına aynı anda hizmet verilebileceğine dikkati çeken Okutucu, şunları kaydetti:

"Can dostlarımız için başlamış olduğumuz bu proje bizleri olduğu gibi hayvansever vatandaşlarımızı da heyecanlandırıyor. Hayvan hastanesinin bir an önce açılması için ekiplerimiz üstün bir gayretle çalışıyorlar. Proje sonucunda sokak hayvanlarımız için tam donanımlı bir hastaneyi Ordu'ya kazandıracağız. Burayı ameliyathanelerden yoğun bakım ünitelerine, engelli rehabilitasyon ünitelerinden muayene odasına, röntgen ve laboratuvar bölümlerinden pati park oyun alanına kadar pek çok bölümle sokak hayvanları için geliştiriyoruz. Böylelikle sokak hayvanlarımızın rehabilitasyonu ve tedavisi daha gelişmiş bir ortamda yapılmasını sağlayacağız. Onların hem yaşam haklarını koruyacak hem de yaşam standartlarını yükselteceğiz. Şehrimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay