Son dakika haberi: Ordu'da 60 kadına yöresel gıda ürünü geliştirme kursu verilecek

Edinilen son dakika haberine göre Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik yöresel gıda ürünü geliştirme kursu düzenlenecek.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik yöresel gıda ürünü geliştirme kursu düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin DOKA 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında yürüttüğü "Çalışan Ordu'nun Üreten Kadınları Projesi" ile kadınlara eğitim verilecek.

Proje çerçevesinde gerçekleştirilecek yöresel gıda ürünü geliştirme kursu için 164 kadın başvuruda bulundu.

Mülakatların ardından belirlenen 60 kadın, 1 Mart'ta başlaması planlanan kurslarda teorik eğitimleri Altınordu ilçesinde, uygulamalı eğitimlerini ise Gülyalı ilçesi Çikolata Park'ta hizmete giren Yöresel Lezzetler Akademisi'nde alacak.

Ordu yöresine özgü turşu, marmelat, pekmez ile unlu mamullerin üretimi, paketlenmesi ve pazarlanması konularında 168 saat teorik, 198 saat de uygulamalı olmak üzere 366 saat eğitim yapılacak. İŞKUR tarafından desteklenen eğitimlerde kursiyerlere KOSGEB Sertifikalı Girişimcilik Eğitimleri, e-ticaret ve kooperatifçilik eğitimleri de verilecek.

Eğitimlerde başarılı olan kursiyerlere iş başvurularında ve kendi işlerini kurmalarında gerekli olacak Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs sertifikası ve KOSGEB Girişimcilik Sertifikası da takdim edilecek.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen projenin paydaşlarında ise belediyenin iştiraki ORTAR AŞ ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli