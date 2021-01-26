Son dakika haberi... Ordu Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahibi çocukları ısıtan yardım

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü kışlık giyim desteğiyle güldürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ordu Büyükşehir Belediyesi, belirli aralıklarla dar gelirli ailelere yardım elini uzatıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket edilerek maddi durumu yetersiz olan çocukların kışlık giyim ihtiyacı karşılandı.

Yardıma ihtiyacı olan ailenin çocuklarını belediyeye ait araçlarla evlerinden alan ekipler, çocukların kendi beğendikleri mont, ayakkabı, kazak, pantolon gibi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra tekrar evlerine bıraktı.

Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, çocukların ihtiyaç duydukları her an Büyükşehir Belediyesi olarak yanlarında olacaklarını belirtti.

Toplumun dezavantajlı kesimlerine, dar gelirli ailelere sahip çıkmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak en büyük sorumlulukları olduğunu vurgulayan Bilkay, "Bunların içerisinde özellikle çocuklarımızın ihtiyaçlarının temin edilmesine büyük özen gösteriyoruz. Zorlu kış günlerinde hiçbir evladımızın üşümesini istemiyoruz." ifadesini kulandı.

Bilkay, çocukları ekipler eşliğinde mağazalara göndererek istedikleri kıyafetleri seçmelerini sağladıklarını aktararak, "Monttan ayakkabıya tüm ihtiyaçlarını karşılayarak onların mutlu bir şekilde evlerine dönmeleri bizleri oldukça memnun ediyor. Belirli periyotlarda giyim desteği sağladığımız çocuklarımızın ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız. Onları sevindirmek bizler için paha biçilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli