Son dakika haberi: Ordu Büyükşehir Belediyesince 23 Nisan etkinliklerine katılan çocuklara hediye gönderildi
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Son dakika haberi: Ordu Büyükşehir Belediyesince 23 Nisan etkinliklerine katılan çocuklara hediye gönderildi

Son dakika haberi: Ordu Büyükşehir Belediyesince 23 Nisan etkinliklerine katılan çocuklara hediye gönderildi
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Ordu Büyükşehir Belediyesince, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar için hazırlanan hediye paketleri adreslere gönderildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesince, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar için hazırlanan hediye paketleri adreslere gönderildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu bu yıl da evlere taşındı.

Bu özel günde çocukları unutmayan Büyükşehir Belediyesi, iştiraki olan ORBEL AŞ iş birliğinde Kent Orkestrası ve Çocuk Korosu tarafından hazırlanan konser verdi. Canlı yayınlarla evlere konuk olunan etkinlik kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatları doğrultusunda çocuklara bir de sürpriz hazırlandı.

Canlı yayınlara katılım sağlayan, yorum yapan, özelden yazan tüm çocuklara sağlıklı beslenme konusunda model olan ve Ordu'nun doğal besinlerini tanıtan Türkiye'nin ilk yerli ve milli karakteri "Şakrak" hikaye kitabı ve çantası hediye edilecek.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanlığının kültür yayınları ile birçok hediyenin de yer aldığı paketler, Türkiye'nin dört bir yanından istekte bulunan çocuklara ulaştırılmak üzere yola çıktı.

ORBEL AŞ İnsan Kaynakları ve Eğitim Koordinatörü Serap Uzun, hediyelerin bayram öncesi çocuklara ulaştırılarak çifte bayram sevinci yaşamalarını istediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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