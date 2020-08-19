Son dakika haberi! Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Kırıkkale'de trafik kazası geçirdi Son dakika haberine göre Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Kırıkkale'de geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Kırıkkale'de geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Güler'in içinde bulunduğu Alparslan Dinç idaresindeki 34 NZ 5252 plakalı makam otomobili, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 35. kilometresinde Balışeyh ilçesi Işıklar köyü kavşağında, İbrahim Demirkan yönetimindeki 06 AK 8741 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Güler, makam şoförü Dinç ve diğer otomobilde bulunan Fatmanur (10), Ülkü Yıldız (38) ve Emine Nihal Demirkan (6) yaralandı.

Güler ve diğer yaralılar, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Başkan Güler'in hayati tehlikesinin bulunmadığı, kolunda kırıkların olduğu belirtildi.

Diğer yaralıların da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ankara'ya sevk edildi

Güler, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesindeki müdahalenin ardından ambulansla bahçede bulunan helikopter pistine götürüldü. Sedyeyle helikopter ambulansa alınan Güler, Ankara'ya sevk edildi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralıya ilk müdahalenin yapıldığını, korkulacak bir durum olmadığını dile getirdi.

Gerekli tetkiklerinin yapıldığını vurgulayan Saygılı, Güler'in Ankara'ya sevk edildiğini söyledi.

Ordu Belediyesinden açıklama

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yarın ATO Congresium'da yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı toplantıya katılmak üzere kara yolu ile Ankara'ya hareket eden Güler'in içinde bulunduğu makam otomobilinin Kırıkkale yakınlarında trafik kazası geçirdiği belirtildi.

Güler'in, kazayı hafif sıyrıkla atlattığı ifade edilen açıklamada, belediye başkanının tedavi altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Güler'in sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve İl Emniyet Müdürü Günter Şenses de hastaneye gelerek, Güler'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Başkandan sosyal medyadan açıklama

Başkan Güler de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Talihsiz bir trafik kazası geçirdik. Sağlık durumum şu anda iyi. Arayan, soran, mesaj atan herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA